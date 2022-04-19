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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerekiyor

Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerekiyor
AKDENİZ Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, seçimli Olağan Genel Kurulu, Mersin'de yer alan birlik merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fuat Tosyalı'nın tek liste ile girdiği seçimde, üyeler Tosyalı'nın listesi ile devam kararı aldı. Genel Kurul'da konuşan Tosyalı, özellikle tedarikte kırılganlığın önüne geçmek için enerji dahil olmak üzere kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tosyalı, "Küresel tedarik zincirindeki değişime karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız" dedi.
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Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerekiyor
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