Tehlikeli madde taşıyanlar dikkat: Bu belgeler araçta bulunmak zorunda! Kuralları ihlal edenlere 63 bin 802 TL ceza

Buna göre sürücünün, tehlikeli maddenin sınıfına veya taşıma şekline uygun SRC5 eğitim sertifikasını taşıma süresince yanında bulundurması gerekecek.

Yol kenarı denetimlerinde tehlikeli madde içeriğinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla taşımacı, ilgili mevzuata uygun hazırlanan güvenlik bilgi formunu matbu veya dijital olarak taşıma süresince yanında bulunduracak.