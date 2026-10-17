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Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:26 Son Güncelleme: 17.10.2026 10:33

Tehlikeli madde taşıyanlar dikkat: Bu belgeler araçta bulunmak zorunda! Kuralları ihlal edenlere 63 bin 802 TL ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre sürücüler SRC5 eğitim sertifikasını, taşımacılar ise güvenlik bilgi formunu taşıma süresince yanlarında bulunduracak. Kurallara aykırı hareket edenlere 564 lira ile 63 bin 802 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

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AA Ekonomi
Tehlikeli madde taşıyanlar dikkat: Bu belgeler araçta bulunmak zorunda! Kuralları ihlal edenlere 63 bin 802 TL ceza
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tehlikeli madde taşımacılığında sürücülerin belge yükümlülüklerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre sürücünün, tehlikeli maddenin sınıfına veya taşıma şekline uygun SRC5 eğitim sertifikasını taşıma süresince yanında bulundurması gerekecek.

Yol kenarı denetimlerinde tehlikeli madde içeriğinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla taşımacı, ilgili mevzuata uygun hazırlanan güvenlik bilgi formunu matbu veya dijital olarak taşıma süresince yanında bulunduracak.

Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda da 564 lira ila 63 bin 802 lira arasında para cezası uygulanacak.

Öte yandan, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üstyapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle, yönetmeliklerin dayanağı olan mevzuat yeniden düzenlendi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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Tehlikeli madde taşıyanlar dikkat: Bu belgeler araçta bulunmak zorunda! Kuralları ihlal edenlere 63 bin 802 TL ceza
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