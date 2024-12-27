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Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:19 Son Güncelleme: 27.12.2024 10:20

Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarında 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

AA
Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Buna göre, 2025'te uygulanacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı 275 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişecek.

Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 1 milyon 300 bin lira olarak belirlenirken söz konusu tutar, kaza başına 6 milyon 750 bin lira ile 80 milyon lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için aynı dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 300 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 500 bin lira, kaza başına 7 milyon 500 bin lira olacak.

Asgari maddi teminat tutarı 1 Ocak 2026'dan itibaren 350 bin lira ile 9 milyon 500 bin lira arasında değişecek. Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 1 milyon 600 bin lira, kaza başına 8 milyon lira ile 93 milyon 750 bin lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için bu dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı da maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 500 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 750 bin lira, kaza başına 8 milyon 750 bin lira olacak.

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Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası
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