Tehlikeli yüklerin elleçlendiği kıyı tesislerine ilişkin esaslar düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle tehlikeli yüklerin taşıma ve elleçleme faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi kıyı tesisi, yeni bir faaliyet türü eklenmeden mevcut elleçleme bölgesine yeni bir alan ilave etmek isterse, yalnızca denetim ücreti karşılığı bu ekleme yapılabilecek. TYUB sınırlaması değişikliğinde belge yenileme ücreti alınmayacak, tesisin faaliyet alanına yeni tehlikeli yük türü ilavesi yapıldığında yalnızca ilave edilen tehlikeli yük türü için belge ücreti istenecek.

Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod olan "IMDG kod" kapsamında yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanları, görev yaptıkları veya hizmet verdikleri kıyı tesislerinin sorumluluklarına yönelik olarak 6'şar aylık periyotlarla rapor hazırlayacak.

"Dolu konteyner brüt ağırlık tespiti yetki belgesi" verilmesi için gerekli başvuru kriterlerinin devamlılığının tartı aleti operatörü tarafından sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru kriterleri sağlanana kadar yetki belgesi askıya alınacak.

Doğrulanmış brüt ağırlık kontrol ücretini zamanında ödemeyen operatörlerin yetki belgesinin bir yıla kadar askıya alınması mümkün olacak. Askı süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda yetki belgesi iptal edilecek.

Beyan edilen doğrulanmış brüt ve gerçek brüt ağırlığı arasında yüzde 5'ten fazla fark olduğu tespit edilen konteynera ilişkin tartı aleti operatörü, söz konusu hatayı bir takvim yılında 10 kez tekrar etmesi halinde yetki belgesi 15 gün askıya alınacak.

Liman başkanlıkları, kıyı tesislerinin TYUB şartlarını yerine getirip getirmediğine yönelik yılda en az bir kez program dışı denetim yapabilecek.

Yönetmelikle, ölçümlerinde uygunsuzluk bulunan ve yetki belgesiz tartım yapan tartı aleti operatörlerine verilecek idari para cezaları da düzenlendi. Operatörlere uygunsuzluğa göre 25 bin 419 lira ile 100 bin lira para cezası uygulanacak.