Tek restoran, onlarca sahte işletme! Bakanlık düğmeye bastı: Aldatıcı reklamlara 218 milyon TL ceza

TÜKETİCİ YORUMLARINI ENGELLEYEN ŞİRKETE 2,1 MİLYON TL CEZA

Reklam Kurulu'nun gündemindeki dosyalardan biri, internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu.

Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun, somut bir gerekçe gösterilmeden şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayımlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi.

Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayımlanması mümkün olmasına rağmen tüketiciye bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası verildi.