Tek restoran, onlarca sahte işletme! Bakanlık düğmeye bastı: Aldatıcı reklamlara 218 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin bilgi ve deneyim eksikliklerinden yararlanan, güveni zedeleyen ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Kurulun 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirdiği 372'nci toplantısında 105 dosya ele alındı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Böylece 2026'nın ilk sekiz ayında yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirilirken, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle verilen toplam idari para cezası 218 milyon 478 bin 14 TL oldu.
TÜKETİCİ YORUMLARINI ENGELLEYEN ŞİRKETE 2,1 MİLYON TL CEZA
Reklam Kurulu'nun gündemindeki dosyalardan biri, internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu.
Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun, somut bir gerekçe gösterilmeden şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayımlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi.
Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayımlanması mümkün olmasına rağmen tüketiciye bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası verildi.
TEK RESTORAN, ÇOK SAYIDA SAHTE İŞLETME
Kurulun incelediği bir başka dosyada ise çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi.
Fiilen yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Bu yöntemle tüketicilerde farklı adreslerde faaliyet gösteren birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izleniminin oluşturulduğu değerlendirildi.
Uygulamanın tüketicileri üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda yanıltabileceği ve haksız rekabete yol açabileceği gerekçesiyle ilgili iki şirket hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.
AMBALAJDAKİ GÖRSELLER DE MERCEK ALTINDA
Reklam Kurulu'nun değerlendirdiği bir diğer dosyada, "çerez tatlısı" adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajındaki görseller incelendi.
Ambalajda fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin öne çıkarıldığı ürünün içeriğinde bu bileşenlerin sırasıyla yüzde 4, yüzde 3 ve yüzde 3 oranında bulunduğu tespit edildi.
Buna karşılık ürünün yüzde 49,5 oranında yer fıstığı içerdiği, ancak yer fıstığının ambalajdaki görsel sunumda yer almadığı belirlendi.
Kurul, miktarı düşük olan bileşenlerin görseller aracılığıyla öne çıkarılmasına karşın üründe en yüksek oranda bulunan yer fıstığının görselde gösterilmemesinin tüketicide ürünün içeriği ve bileşenlerin oranları hakkında yanıltıcı bir algı oluşturabileceğini değerlendirdi.
Uygulama mevzuata aykırı bulunarak ilgili firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
BAKANLIK DENETİMLERE DEVAM EDECEK
Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü denetimlerle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını ve piyasada adil rekabet koşullarının güçlendirilmesini hedefliyor.
Bakanlık, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ve yaptırım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.