Tekirdağ trafiği nefes alacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolları'nın toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada Trakya'nın güçlü karayolu altyapısı, limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu vurguladı. Uraloğlu, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olan Tekirdağ'ın Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunmasıyla her dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu belirterek, "Sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya Bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran lokomotif şehirlerden biridir. Bu nitelikleriyle Tekirdağ her gün büyüyor, gelişiyor." dedi.

"2022 YILINDA 86 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 409 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Son 22 yılda Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 75 milyar 689 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye, 246 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 586 kilometreye çıkardık. Tekirdağ'ı; İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ye ve Edirne'ye bölünmüş yollarla bağladık. Bugün bir araya geldiğimiz Kapaklı Köprülü Kavşağımızla birlikte Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yollarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.