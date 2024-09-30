Tekirdağ’dan Avrupa’ya: YCM Eurasia, 60 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Tekirdağ Ergene'de faaliyet gösteren YCM Eurasia, CNC takım tezgahları üretiminde önemli bir adım atarak dünya pazarına açılmayı hedeflerken, Avrupa Serbest Bölgesi'nde yer alan fabrika, ilk üç yılda 60 milyon Dolarlık üretim hedefliyor. Şirket, dört yıl içinde de ürünlerini tüm dünyaya ihraç etmeyi planlıyor.

TAYVAN'IN ÜRETİM DEVİ ERGENE'DE

Tayvan merkezli YCM'nin Türk ortağı SES3000 CNC ile doğrudan yatırım yaparak Tekirdağ Ergene'de bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurduğu üretim tesisi, CNC Takım Tezgâhlarını, teknoloji transferi yaparak Türkiye'de üretiyor.

Türkiye'ye katma değer kazandıracak YCM EURASIA, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünya pazarına Türkiye'de üretilen CNC makinelerini ihraç edecek.

İHRACATA DOPİNG ETKİSİ

Türkiye'de tedarik zinciri oluşturan ve genişleme çalışmalarını sürdüren şirket 60 milyon dolar değerinde yılda yıllık 600 adet CNC Takım Tezgâhı üretimine ulaşarak 4 yıl içinde de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyaya ihracat yapmayı hedefliyor.

Yeong Chın Machınery Eurasia Makina (YCM EURASIA) Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Dr. Erdal Gamsız, Ergene'de kurulu tesisin 10 bin metrekare arsa üzerinde 2024'te sıfırdan kurulduğunu belirterek, makina üreten makineler olarak da bilinen CNC tezgâhları ileri teknoloji ürünü olarak ihracata, kilogram fiyatı 12 dolar gibi yüksek katma değer de sağladığını, hedeflerinin ithalat yerine yüksek ihracat rakamlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.