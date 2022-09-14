TEKMER’lere verilen destek 6 milyon liraya çıkarılacak

E-Devlet uygulaması gibi bir uygulamayla toplumdaki farkındalığın da ne kadar yüksek olduğunu biz görebiliyoruz. 60 milyon kullanıcısıyla, binlerce hizmetle E-Devlet uygulaması dünyadaki kime anlatırsanız ilgisini çeken bir uygulama. Geçenlerde Almanya'da bir tartışma vardı. Almanya vatandaşlarına enerji krizinde para göndermek istemiş ama vatandaşlarının vergi numaralarıyla, hesap numaralarını eşleştirmek 18 ay sürdüğü için bunu şu anda yoluna koyamamışlar. İşte böyle bir dijital altyapıya bakıyorsunuz, bir de 60 milyon kullanıcısı olan E-Devlet uygulamasına bakıyorsunuz, Türkiye'deki farkındalığı görebiliyorsunuz" dedi.