Teknoloji GSYO’ları doğru yapılanmalı

ABD merkezli bir varlık yönetimi ve yatırım şirketinin Yaşam Bilimleri Departmanı Direktörü Dr. Kemal Oğuz Kalafat, Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) oluşumlarının sağlıklı yapılanmaları gerektiğini söyledi. Aracı kurumların, bunları kaldıraç olarak gördüklerini ifade eden Kalafat, bu GSYO'ların spekülasyon yapılan hisselere dönüşebileceğini, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ileride bunlara yatırım yapmayacaklarını savundu. New York, Tokyo gibi borsaların, bu oluşumları takip ettiklerini söyleyen Kalafat, kurumların yanı sıra, yatırımcıların bunları mutlaka izlemesi gerektiğini vurguladı. Kalafat, yurtdışındaki benzer oluşumların, bağımsız danışma kurullarının olduğuna işaret eden Kalafat, "Bu kurullar bilim insanı, emekli bir CEO gibi saygın kişilerden oluşur. Bunlara küçük hisse verilir. Japonya, Güney Kore, İrlanda bu yolla başardı" dedi.