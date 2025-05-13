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Giriş Tarihi: 13.5.2025 10:08 Son Güncelleme: 13.5.2025 10:28

Teknoloji hisselerinde hızlı artış! Nvidia, Apple ve Amazon hisseleri yükseldi

ABD ve Çin arasında başlayan ve olumlu sonuçlanan müzakerelerin etkileri piyasaları olumlu yönde etkiledi. İyimser havadan etkilenen Nvidia, Apple ve Amazon hisselerinde sert yükselişler yaşanırken hisse değerleri katladı.

Teknoloji hisselerinde hızlı artış! Nvidia, Apple ve Amazon hisseleri yükseldi

İsviçre'de bir araya gelen Çin ve ABD yetkilerinin müzakereleri tüm dünya tarafından yakından takip edildi. İki ülkeninde gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alması küresel piyasalara rahat bir nefes aldırdı. Muhteşem 7'li olarak tanımlanan büyük teknoloji hisselerinin değerleri yükselişe geçti.

Teknoloji hisselerinde toplamda 837,5 milyar dolarlık bir değer artışı yaşandı. Piyasalarda yaşanan risk iştahından yararlanan Nvidia hisseleri yüzde 5,44, Apple yüzde 6, Amazon ise yüzde 9 değerlendi.

ABD borsaları ile beraber Avrupa'da da teknoloji hisseleri de yükselişe geçti. Çip üretim sistemlerinde uzmanlaşan ASML'nin hisseleri yüzde 6 arttı.

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Teknoloji hisselerinde hızlı artış! Nvidia, Apple ve Amazon hisseleri yükseldi
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