Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın yeni çağrısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 6. çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin üretim üssü yapma hedefiyle stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın yeni çağrısını açtıklarını bildiren Kacır, daha önce açılan makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm çağrıları kapsamında desteklemeye devam ettikleri 175 projeyle 12 milyar lirası AR-GE harcaması olmak üzere yaklaşık 102 milyarlık yatırımı harekete geçirdiklerini aktardı.

Kacır, birçok sahada yeni yatırımları teşvik etmeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ilan edilen Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'yla döngüsel ekonomi ve iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojilerinden yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerine, elektronik ve makine teknolojilerinden afet teknolojilerine birçok sahada yeni yatırımları teşvik edeceğiz. Yatırımcılarımızın, 6 kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanı, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerden seçilmiş 1058 ürün ve 34 kritik ham maddeye dayalı yüksek katma değerli ürün için geliştirecekleri yatırım projelerini 13 Eylül'e kadar sunmalarını bekliyoruz."