Teknoloji ve altın ön planda

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının hem gönüllü hem de otomatik katılım bazında son bir yıldaki performanslarına bakınca teknoloji ve altın ön plana çıktı. Faizsiz yani katılım tarafında altın fonları getirileri öne çıktı. Pandemide ve sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmalar herkesi güvenli bir liman arayışına yöneltti. Bu süreçte BES hem bugünün hem de geleceğin en güvenilir yatırım aracı olduğunu ispatladı. Bir yıllık getirilerde de özellikle teknoloji sektörünün yükselişi BES teknoloji temalı fonların getirilerini olumlu etkileyerek, ilk sıralara yerleştirdi. OKS tarafında ise hem faizli hem faizsiz tarafta agresif değişken fonlar getirileri ile öne çıkıyor. Döviz tarafında ise son dönemde yukarı yönlü hareketin ivmesi artmış görünüyor. BES fonları BEFAS Platformunda işlem görüyor ve katılımcılar sadece kendi bireysel emeklilik şirketlerine talimat vererek bu fonları alıp-satabiliyor. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar BES fonlarını bir yıl yıl içerisinde 12 kez değiştirebiliyor.