Teknolojik bağımlılığı azaltmak şart

İsrail'in Hizbullah'a gerçekleştirdiği saldırılar tüm dünyayı şoke etti. Çağrı cihazlarının patlatılması, siber saldırı ihtimalini akıllara getirdi. Mevcut bilgiler, bunun doğrudan bir siber saldırı olmadığını, çağrı cihazlarına teslimatlar yapılmadan önce müdahale edildiğine işaret ediyor. Ama eskiden bilim-kurgu filmlerine konu olan böylesi siber saldırıların yakın gelecekte yaşanmaya başlaması çok da sürpriz olmayacak. Konunun ekonomiyle ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Artık savaşların çok büyük kısmı cephede olmuyor. Ülkeler arasındaki mücadelenin en büyük belirleyicisi, teknoloji savaşlarıdır. Teknoloji savaşlarının ölçeği; çiplere, yazılımlara ve sosyal medya algoritmalarına kadar inmiş durumda.Yani işin içerisinde fazlasıyla ekonomi var. Dünya üzerinde ekonomik büyüklüğüne kıyasla Ar-Ge yatırımlarına en fazla para harcayan ülkelerin başında İsrail geliyor. İsrail'in Ar-Ge yatırımlarının GSYH'ye oranı yüzde 5.56. Türkiye son 20 yılda teknolojik ilerleme noktasında kayda değer gelişmeler kaydetti. Bu ilerlemenin bir kısmı bilim ve teknolojiye verdiğimiz desteklerle ilintili. GSYH'ye oranla Ar-Ge'ye harcadığımız para son yaklaşık üç katına çıktı. Bu, takdir edilmesi gereken bir destek. Ama yeterli değil. Ar-Ge harcamalarının GSYH'ye oranı ancak yüzde 1.5 seviyesine yaklaşabildi. İthal teknolojiye bağımlılığın vatandaşlarımız ve şirketlerimiz üzerindeki olası risklerine karşı kendimizi korumak, bilim ve teknolojiyi dünya barışına hizmet etmek için kullanmak ve orta-gelir tuzağından kurtulmak için daha fazla Ar-Ge yapmalıyız. Gençlere, girişimcilere ve bilim insanlarına daha fazla hayal kurabilecekleri ve bunları gerçeğe dönüştürebilmeye fırsat bulabilecekleri bir yenilik ekosistemi sunmalıyız.