Tekstil sektöründen ihracat atılımı: 9 ayda 7,2 milyar dolar

Türk tekstil sektörü, 2026'nın ocak-eylül döneminde 7 milyar 161 milyon 917 bin dolarlık ihracata imza attı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, tekstil üreticileri yılın 9 ayında 201 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 843 bin 160 ton ürün gönderdi.

Sektör, bu satışlarla 7 milyar 161 milyon 917 bin dolar gelir elde etti. En fazla ihracat, 2 milyar 687 milyon 127 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Afrika ülkelerine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 171 milyon 48 bin dolara ulaştı.

İTALYA, İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Sektör, ülke bazında en fazla ihracatı 562 milyon 662 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi, yüzde 13 artış ve 463 milyon 901 bin dolarla Mısır, yüzde 18,2 artış ve 451 milyon 683 bin dolarla ABD izledi.

Ürün grupları bazında değerlendirildiğinde, en fazla ihracat 4 milyar 350 milyon 93 bin dolarla kumaş grubunda yapıldı. Bu grubu 1 milyar 868 milyon 853 bin dolarla iplik ve 942 milyon 941 bin dolarla elyaf takip etti.

İller bazında ise en fazla ihracat 2 milyar 752 milyon 389 bin dolarla İstanbul'dan yapıldı. Gaziantep 1 milyar 225 milyon 838 bin dolarla ikinci, Bursa 927 milyon 628 bin dolarla üçüncü, Kahramanmaraş ise 569 milyon 955 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

ALTERNATİF PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve TİM Sektörler Konseyi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Temsilcisi Ahmet Öksüz, AA muhabirine, ihracat verilerinin küresel ekonomideki gelişmeler ve sektörün içinde bulunduğu koşullar birlikte değerlendirilerek ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türk tekstil sektörünün entegre üretim altyapısı, kaliteli üretimi, hızlı teslim kabiliyeti ve güçlü tedarik zinciriyle küresel tekstil ticaretinin önemli oyuncularından biri olmaya devam ettiğini belirten Öksüz, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte Avrupa'daki konumumuzu güçlendirirken ABD başta olmak üzere alternatif pazarlardaki fırsatları da daha etkin değerlendirmemiz gerekiyor. Yılın kalan bölümünde ve 2027 yılında küresel talepte kademeli bir toparlanma yaşanması ve stratejik pazarlarımızdaki enflasyonist baskının azalması halinde ihracatımızın kuvvetli bir ivme kazanabileceğine inanıyoruz. Burada temel hedefimiz, yalnızca ihracat rakamlarımızı artırmak değil, Türkiye'nin dünya tekstil ticaretinden aldığı payı ve ihracatımızdaki katma değeri yükselterek sektörümüzün küresel rekabet gücünü kalıcı olarak güçlendirmek."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör