Tekstil ve mobilyaya finansmanda öncelik

Laleli ve Osmanbey'de tekstilcileri ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte mutabakata vardıkları ilave finansman desteklerinin açıklanacağını, istihdam yoğun olan konfeksiyon, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya gibi sektörlere finansman noktasında öncelik verileceğini söyledi. FUARLARA DESTEĞE DEVAMHükümet olarak işveren sigorta priminde asgari ücret için verdikleri destek mekanizmasının devam ettiğini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak da bizim gerek yurtdışı uluslararası fuarlara katılım, Türkiye'deki uluslararası fuarlara destek, genel ticaret heyetleri, mağaza açma desteği, depo desteği. Turquality desteği, marka desteği, e-ihracat destekleri yoğun bir şekilde verilmeye devam ediliyor" diye konuştu. Türkiye'nin dünyada tekstilde 4. sırada, konfeksiyonda 6. sırada ihracatçı, tedarikçi bir ülke olduğunun altını çizen Bolat, "Tekstil ve giyimde dünya ihracatından yüzde 3.5 pay alıyoruz. İlk hedef bunu yüzde 5'e çıkarmak" dedi.