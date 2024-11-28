Telefonla dolandırıcılığa son

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) artan telefon dolandırıcılıklarına son vermek için GSM operatörlerine yeni yükümlülükler getirmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye alınacak düzenleme kapsamında vatandaşların telefonla maruz kaldığı dolandırıcılıkların sonlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda en çok rastlanılan ve müşteri mağduriyetine yol açan telefon ve internet aboneliği aramaları sınırlandırılacak. Ayrıca kişi ve şahıs şirketlerine 15'ten fazla sabit hat verilmeyecek. Yurtdışından gönderilen mesajlarda link veya bağlantı uzantısı varsa mesajlar operatörler tarafından engellenecek. BTK, "İşletmeciler Tarafından Pazarlama, Bilgilendirme Amaçlarıyla Yapılan Aramalar ve İkincil Numara Tahsisleri ile Yurtdışından gönderilen SMS, MMS Mesajlara Yönelik Düzenleme" taslağı hazırladı. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan çalışma ile telefon dolandırıcılıklarının sonlandırılması hedefleniyor.Düzenleme kapsamında GSM operatörleri, internet servis sağlayıcıları ya da anlaşmalı oldukları çağrı merkezleri elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, hizmetlerin tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla kendi aboneleri haricindeki kişileri telefonla arayamayacak. Artık yurtdışından gelen mesajlarda link bulundurulmasına izin verilmeyecek. Yurtiçinden gönderilen mesajların kaynağı tespit edilebildiği için burada dolandırıcılık riski bulunmuyor.Dolandırıcılar vatandaşların 0850'li hatları açmaması nedeniyle 0212, 0216, 0312 gibi hatlar üzerinden tuzak kuruyordu. BTK, bunun önüne geçmek için yabancı uyruklulara ve şahıs şirketlerine ise 3 adetten fazla sabit hat sahibi olamama şartı getirdi. Ayrıca aynı ay içinde şahıs ve şirketlere 4 adetten fazla sabit hat verilmeyecek.