Telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı

İhracatta rekor serisini devam ettiren Türkiye'nin nisan ayı ihracatı 20.9 milyar dolar oldu. 2025'te ilk dört aylık ihracat 86.2 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 265 milyar dolara ulaşarak en yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Nisan ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Diyarbakır'da açıklandı. 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Bakan Bolat, "Dünya ekonomisindeki ve ticaretindeki son belirsizlik ve dalgalanmalar karşısında sevindirici olan ihracatçılarımızın kapıları daha fazla çalınmaya, telefonları daha çok çalmaya başladı. Çünkü Türkiye olarak biz, küresel ve bölgesel krizlerde yükselen bir ülkeyiz" diye konuştu.

23 AYIN 16'SINDA REKOR

Bakan Bolat, ihracat verilerindeki olumlu göstergelerin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl nisan ayında bu rakam 19 milyar 292 milyon dolardı. Bu yüzde 8.5'lik artış son 9 ayın aylık en yüksek artışı olarak bizleri de ümitlendirdi. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Parite 1.12'lerde 1.02'ye kadar gelmişti iki ay öncesine kadar. Yeniden 1.13 civarında seyrediyor şu aralar." Bakan Bolat, son 23 ayın 16'sında ihracatın arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." Otomotiv, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında 3.1 milyar dolarla nisan ayında da liderliğini korudu. Kimyevi maddeler 2.6 milyar dolarla ikinci, elektrik elektronik 1 milyar 380 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İHRACAT EKONOMİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatın ekonominin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Batı cenahından, Körfez cenahından, Uzak Doğu başta olmak üzere tedarik ve lojistik zincirlerinin sıkıntıya girdiğini gören alıcılar, ithalatçılar güvenilir ve kaliteli ürünler üreten, güvenilir bir tedarik ve lojistik üssü olan Türkiye'mizden daha fazla ithalat yapmak istiyorlar. Göstergeler, işaretler bunu gösteriyor. Bunu önümüzdeki aylarda da hep birlikte göreceğiz inşallah. Çünkü Türkiye olarak biz küresel ve bölgesel krizlerde yükselen bir ülkeyiz."

ALMANYA İLK SIRADA

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 270 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD oldu. Nisan ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 47.2 oldu. Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; 4 milyar 177 milyon dolarla Çin, 3 milyar 565 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 775 milyon dolar Almanya ilk 3 sırada yer aldı.



PARİTEDEN İHRACATA AYLIK 443.6 MİLYON DOLARLIK KATKI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025'e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlattı. Geçen ay paritenin ihracata 443.6 milyon dolarlık katkı yaptığını söyleyen Gültepe, "Paritenin bu seviyelerde kalması halinde yıllık ihracatımıza yüzde 1.3'lük pozitif etki yapacağını öngörüyoruz" dedi. Küresel ticaretteki gelişmelerin Türkiye'nin ihracatı için risklerin yanı sıra fırsatları da barındırdığının altını çizen Mustafa Gültepe, gelişmelerin ihracatçılar için daha dikkatli ve stratejik adımlar atma gerekliliğini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Gültepe, ilk dört ayda arzu ettikleri artışı yakalayamamakla birlikte yıl sonu için 280 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu ay ABD, İspanya, Irak, Arnavutluk, Tunus ve Güney Afrika'da ticaret heyetleri gerçekleştireceklerini bildiren Gültepe, "Yoğun heyet takvimine firmalarımızın büyük ilgisi var. Tüm firmalarımızı ticaret heyetlerimize davet ediyorum" diye konuştu.