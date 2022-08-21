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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Telekom’dan girişimci kadınlara destek

Telekom’dan girişimci kadınlara destek
TÜRK Telekom'un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve kendi markaları ile üretim ekonomisinin bir parçası olmak isteyen kadınlara destek veren "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Projeyle, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor. Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek eğitimlerinden yararlanabilecek.
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Telekom’dan girişimci kadınlara destek
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