Tema İstanbul’da 6 günde 1.000 ev satıldı

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş ortaklığında hayata geçirilen Tema İstanbul 2
satışa çıktı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya
, ön talep döneminde 6 günde 1.000 konut satıldığını söyledi. Konutlara yoğun bir talep olduğunu anlatan Çetinsaya, "Türkiye'nin en büyük master planlı özel sektör projesi olan ve sektöründe referans niteliği taşıyan Tema İstanbul
'un ilk teslimlerine bildiğiniz gibi Temmuz 2015'de başlamıştık. Geldiğimiz noktada konutların yüzde 600'e yakın değer kazandığını görüyoruz. Tema İstanbul 2 projemizi 18 ay gibi bir süre zarfında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
M2'Sİ 30 BIN LIRA
Projede; 80 metrekareden 196 metrekareye kadar geniş bir skalada 2 bin 280 adet daire yer alacak. 70 villa da alıcıların ilgisine sunulacak. Projede metrekare satış fiyatı 29-30 bin liradan başlıyor. Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu
, "Tema World
de ruhsatı alındı ve yapımına başladık" diye konuştu.
KISA SÜREDE YATIRIM ARTAR
KANTUR&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur
ise, "Son iki yılda yeni projeler hayata geçmese de inşası sürenlerle çarklar dönmeye devam etti. Kısa vadeli durum geçtikten sonra ekonominin çok daha sağlam bir zemine oturacağını ve yatırımların geçmişten daha yüksek bir oranda devam edecektir" dedi.