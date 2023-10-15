Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Temiz enerji projelerinde yeni kredi paketi
Giriş Tarihi: 15.10.2023

Temiz enerji projelerinde yeni kredi paketi

Temiz enerji projelerinde yeni kredi paketi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, dünyada yenilenebilir enerji kullanan tesislere fazla finansman ve yatırım imkânı bulunduğunu belirterek, Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.
Dönmez, Ayaş Tarım GES'in açılışı kapsamında yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde çevreyi kirleten ve çevrenin önemsenmediği yatırımlara finansman bulunmasının zorlaştığını söyledi. Tüm uluslararası kuruluşlarla görüştüklerini ve "proje odaklı kredi" mekanizması kurguladıklarını belirten Dönmez, söz konusu projelerle düşük faizli kredilerin kullanılabileceğini aktardı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Temiz enerji projelerinde yeni kredi paketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA