Temiz enerji projelerinde yeni kredi paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, dünyada yenilenebilir enerji kullanan tesislere fazla finansman ve yatırım imkânı bulunduğunu belirterek, Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.Dönmez, Ayaş Tarım GES'in açılışı kapsamında yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde çevreyi kirleten ve çevrenin önemsenmediği yatırımlara finansman bulunmasının zorlaştığını söyledi. Tüm uluslararası kuruluşlarla görüştüklerini ve "proje odaklı kredi" mekanizması kurguladıklarını belirten Dönmez, söz konusu projelerle düşük faizli kredilerin kullanılabileceğini aktardı.