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Giriş Tarihi: 3.8.2022 17:01

Temmuzda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

AA
Temmuzda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Temmuz'da 2 milyar 945 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 51 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 622 milyon dolarla hazır giyim sektörü izledi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 945 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 51 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 622 milyon dolarla hazır giyim sektörü izledi.

Temmuzda en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 8 artışla 13 milyar 627 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 15,9 yükselişle 2 milyar 339 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 3,1'lik artışla yaklaşık 492 milyon dolarlık dış satım oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 147 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,4 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 956 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. 5 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.

Avrupa ülkelerine 10,2 milyar dolar, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,8 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Temmuz ayında 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,1 milyar dolarla İzmir oldu.

BİRİM İHRACAT DEĞERİ YÜZDE 20 ARTIŞLA 1,47 DOLARA YÜKSELDİ

İhracat ailesine geçen ay 1.368 firma katıldı.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.018.221 2.339.114 15,9 12,6 26.734.695 32.890.440 23,0 13,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.250.642 1.412.498 12,9 7,6 17.560.314 20.910.236 19,1 8,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 641.901 844.940 31,6 4,6 8.015.605 10.648.661 32,8 4,3
Yaş meyve ve sebze 166.058 155.466 -6,4 0,8 3.003.924 3.056.416 1,7 1,2
Meyve sebze mamulleri 152.303 161.096 5,8 0,9 1.866.803 2.253.846 20,7 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 71.800 74.494 3,8 0,4 1.459.915 1.643.466 12,6 0,7
Fındık ve mamulleri 131.216 87.411 -33,4 0,5 1.981.433 2.009.526 1,4 0,8
Zeytin ve zeytinyağı 23.128 24.144 4,4 0,1 270.806 366.987 35,5 0,1
Tütün 52.207 59.510 14,0 0,3 819.173 792.199 -3,3 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 12.028 5.436 -54,8 0,0 142.654 139.134 -2,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 262.177 319.499 21,9 1,7 2.898.745 3.974.884 37,1 1,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 262.177 319.499 21,9 1,7 2.898.745 3.974.884 37,1 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 505.402 607.118 20,1 3,3 6.275.635 8.005.320 27,6 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 505.402 607.118 20,1 3,3 6.275.635 8.005.320 27,6 3,2
II. SANAYİ 12.620.482 13.627.448 8,0 73,5 152.068.702 186.776.355 22,8 75,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.082.120 1.041.408 -3,8 5,6 13.730.954 15.464.506 12,6 6,2
Tekstil ve ham maddeleri 723.408 728.287 0,7 3,9 9.082.872 10.674.945 17,5 4,3
Deri ve deri mamulleri 144.667 156.269 8,0 0,8 1.509.586 1.928.521 27,8 0,8
Halı 214.046 156.852 -26,7 0,8 3.138.496 2.861.040 -8,8 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.911.317 2.945.172 54,1 15,9 22.027.556 31.138.473 41,4 12,5
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.911.317 2.945.172 54,1 15,9 22.027.556 31.138.473 41,4 12,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.627.045 9.640.868 0,1 52,0 116.310.192 140.173.377 20,5 56,4
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.691.656 1.622.281 -4,1 8,7 19.455.172 21.535.693 10,7 8,7
Otomotiv endüstrisi 1.981.801 2.051.240 3,5 11,1 28.917.342 30.283.077 4,7 12,2
Gemi, yat ve hizmetleri 76.573 44.158 -42,3 0,2 1.544.009 1.537.834 -0,4 0,6
Elektrik ve elektronik 1.000.088 1.029.750 3,0 5,6 13.226.774 14.663.171 10,9 5,9
Makine ve aksamları 696.213 722.872 3,8 3,9 8.715.765 9.902.995 13,6 4,0
Demir ve demir dışı metaller 929.070 981.196 5,6 5,3 10.356.511 14.542.522 40,4 5,9
Çelik 1.727.116 1.603.789 -7,1 8,6 16.505.333 24.883.356 50,8 10,0
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 357.615 418.434 17,0 2,3 4.269.491 5.277.370 23,6 2,1
Mücevher 459.416 371.189 -19,2 2,0 4.750.295 6.925.966 45,8 2,8
Savunma ve havacılık sanayi 230.941 325.893 41,1 1,8 2.788.771 3.941.950 41,4 1,6
İklimlendirme sanayii 466.224 460.490 -1,2 2,5 5.655.709 6.537.435 15,6 2,6
Diğer sanayi ürünleri 10.332 9.576 -7,3 0,1 125.020 142.007 13,6 0,1
III. MADENCİLİK 476.806 491.723 3,1 2,7 5.340.766 6.484.946 21,4 2,6
Madencilik ürünleri 476.806 491.723 3,1 2,7 5.340.766 6.484.946 21,4 2,6
T O P L A M (TİM*) 15.115.509 16.458.286 8,9 88,7 184.144.163 226.151.741 22,8 91,0
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.242.189 2.092.018 68,4 11,3 16.779.676 22.243.901 32,6 9,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.357.698 18.550.303 13,4 100,0 200.923.838 248.395.643 23,6 100,0

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Temmuzda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti
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