Tera Portföy Başkanı ve CEO’su dahil 9 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında operasyon ve adli süreçler derinleşerek sürüyor. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım/ Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Farmagül Lafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüphelilerden 13'si daha sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pardus Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adem Karatepe, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı ile Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan ve kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte dev soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Tolga Tuğtekin'in de aralarında bulunduğu 9 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmada 1 Temmuz-16 Eylül arasında İsmet Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon TL tutarında fon çıkışı yapıldığı belirlendi. İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan CHP'li Ensar Öğüt ile mal varlığı ve para hareketleri arasında ekonomik menfaat ilişkisi araştırılıyor.

7 FON YÖNETİCİSİNE YÖNELİK TEDBİR SÜRÜYOR

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün yöneticileri hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği, herhangi bir kaldırma işleminin olmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör