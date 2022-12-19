Tera’nın halka arzına 80 kat talep

Tera Yatırım'ın geçen hafta yapılan halka arznın sonuçları açıklandı. Şirket 16.5 milyon adet hisseyi, 10 liradan satarak 165 milyon lira gelir elde etti. Halka arza satılan miktarın toplamda 80 katı büyüklüğünde 12.9 milyar liralık talep geldi. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 116 katı, yüksek başvuru yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 285 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 30 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı filtrelenmemiş talep geldi. 353 bin 837 yatırımcıya hisse satıldı.Öte yandan Ahlatçı Doğalgaz'ın da halka arz sonuçları açıklandı. 52 milyon 750 bin adet hissenin satıldığı halka arzın büyüklüğü 4 milyar 481 milyon lira oldu. Halka arza toplamda 4.3 kat talep geldi. Hisse alan yatırımcı sayısı ise 395 bin 108 oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 9.60 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 6.50 katı, yurt İçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2.04 katı, yabancılara tahsis edilen payların ise 1.04 katı talep geldi.