Tera’ya dört kriter üzerinden izin vermedik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Tera'nın Doğa Sigorta'yı satın almasına neden izin vermediklerini açıkladı. Menteş, şirket satın alma veya giriş başvurularında mali güç ve itibarın yanı sıra bağlantılı risklerin ve yatırımcının sektöre sağlayacağı katkının da değerlendirildiğini belirterek, "Bu dört faktörün tamamını ararız" dedi. Menteş, Gaziantep'te düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği İkinci Genel Kurulu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Menteş, Tera'nın Doğa Sigorta'yı satın alma başvurusuna izin verilmemesine ilişkin sorular üzerine, sigorta sektöründeki satın alma ve ortaklık değişikliği başvurularında uygulanan değerlendirme kriterlerini anlattı. Finans sektörünün temelinde güven ve itibar bulunduğunu vurgulayan Menteş, sigorta şirketlerinin vatandaşlardan gelecekteki hasarları ödeme taahhüdü karşılığında prim topladığını, dolayısıyla bu şirketlerin önemli bir finansal sorumluluk taşıdığını söyledi. Menteş, "Finans sektörü itibar sektörüdür. Sigorta sektörü de finans sektörünün tam içindedir. Finans sektörüne girişte evrensel ilkeler mali güç ve itibardır. Bu iki koşulu taşımayan hiçbir müracaat sahibini kabul etmemiz söz konusu değil" dedi.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Satın alma başvurularında mali güç ve itibar koşullarının karşılanmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Menteş, düzenleyici otoritenin farklı risk başlıklarını da değerlendirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Menteş, özellikle finansal kuruluşlar arasındaki bağlantılı risklerin önemine işaret ederek, yatırımcıların mevcut faaliyetleri ve ticari ilişkilerinden kaynaklanabilecek risklerin de inceleme kapsamında bulunduğunu söyledi. Bir diğer değerlendirme kriterinin yatırımcının sektöre sağlayacağı katkı olduğunu vurgulayan Menteş, "Bu oyuncu sektöre ne katacak? Trafik, kasko, sağlık, yangın, konut, nakliyat, tarım ve katılım sigortacılığı gibi branşlarda ne tür bir gelişmeye sebebiyet verecek? Bu yönüyle de önemli bir değerlendirme kriteri" diye konuştu. Satın alma başvurularının kapsamlı bir incelemeden geçirildiğini belirten Menteş, yatırımcıların mali yeterliliği, ticari geçmişi ve itibarı hakkında farklı kurumlardan bilgi toplandığını açıkladı. Menteş, "Müracaat sahibinin ticari geçmişine dair önemli bilgiler topluyoruz. Ticari şöhreti, itibarı ve bağlantılı riskleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Özetle 15 kurumdan bilgi alıyoruz" dedi. Bu bilgiler ışığında başvuruların dört temel kriter üzerinden değerlendirildiğini anlatan Menteş, mali güç, itibar, bağlantılı riskler ve sektöre sağlanacak katkının birlikte ele alındığını vurguladı.

15 KAT ARTTI

SEDDK'nin sigorta sektöründe sıkılaştırma ve dönüşüm programı yürüttüğünü ifade eden Menteş, bu kapsamda şirketlerin sermaye yeterliliği ve mevzuata uyum koşullarının güçlendirildiğini söyledi. Sektöre giriş için gerekli sermaye tutarını 15 kat artırdıklarını belirten Menteş, güncel değerlerle bu tutarın 6 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar da deprem, kuraklık, iklim değişikliği, büyük altyapı yatırımları ve uluslararası ticaretten kaynaklanan risklerin ülkeleri eş zamanlı etkilediğini vurgulayan Yaşar, "Riskler sınır tanımıyorsa çözümlerimizin de sınır tanımaması lazım" dedi.

HASAR ÇETELERİNİ YARI YARIYA AZALTTIK

SEDDK Başkanı Davut Menteş, trafik kazaları sonrasında sigortalıların kişisel bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağlayan organize yapılara yönelik mücadelede ilk sonuçların alınmaya başladığını açıkladı. Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan günlük başvuruların 3 binin üzerindeki seviyelerden 1.500–1.600'e gerilediğini belirten Menteş, yaklaşık yüzde 50'lik düşüş yaşandığını söyledi. Değer kaybına ilişkin başvuruların da günlük 1.000'in altına gerileme aşamasına geldiğini ifade eden Menteş, organize yapıların sektörün farklı noktalarına sızarak kaza bilgilerini hukuka aykırı biçimde temin ettiğini, bu yapılar sektörden tamamen uzaklaştırılana kadar mücade edeceklerini söyledi.