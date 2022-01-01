Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu! 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak

Buna göre, ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak terminal otoparkında, 1 saate kadar kalacak otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller için 5,94 lira, ticari otomobiller için ise 2,97 lira ödenecek. 12 saate kadar her saat için otobüslerden 2,97 lira, özel ve ticari otomobillerden 1,49 lira ilave ücret alınacak.

12.00-24.00 arası her saat için otobüslerden 1,49 lira, otomobillerden 0,37 liranın alınacağı otoparkta, 24 saat üstü her saat için otobüsler için 1,49 lira, otomobiller için 0,37 lira ödeme yapılacak. Aylık abonman ücreti ise otobüsler için 118,89 lira, ticari ve özel otomobiller için ise 59,44 lira olarak belirlendi.