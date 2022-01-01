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Giriş Tarihi: 1.1.2022 10:38

Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu! 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak

ANKARA
Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu! 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak

Kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili T1 ve T2 belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içindeki otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler belirlendi.

Buna göre, ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak terminal otoparkında, 1 saate kadar kalacak otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller için 5,94 lira, ticari otomobiller için ise 2,97 lira ödenecek. 12 saate kadar her saat için otobüslerden 2,97 lira, özel ve ticari otomobillerden 1,49 lira ilave ücret alınacak.

12.00-24.00 arası her saat için otobüslerden 1,49 lira, otomobillerden 0,37 liranın alınacağı otoparkta, 24 saat üstü her saat için otobüsler için 1,49 lira, otomobiller için 0,37 lira ödeme yapılacak. Aylık abonman ücreti ise otobüsler için 118,89 lira, ticari ve özel otomobiller için ise 59,44 lira olarak belirlendi.

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Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu! 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak
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