Terör örgütüne karşı yeni operasyon: Eren Kış-20 başlatıldı...

Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm.Orhan Sancar operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı kamuoyunu operasyona dair bilgilendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm. Orhan SANCAR" operasyonu başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.