Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve yatırımcılarla buluşmak üzere gittiği Almanya'nın Münih kentinde yoğun temaslarda bulundu. Şimşek, önceki gün Almanya Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı'na katıldı. Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüşen Şimşek, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile işbirliği ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını ele aldı.

YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Bakan Şimşek, resmi temaslarının ardından dün de Münih Güvenlik Konferansı'na katılımının yanı sıra Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla buluşarak, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, ayrıca Türk iş insanlarından oluşan kalabalık grupla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programına dair kapsamlı sunum gerçekleştirdi.