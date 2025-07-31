Terörsüz Türkiye Anadolu Şenliği’ne dönüştü

Şubatta başlayan ve 11 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla daha da güçlenen "Terörsüz Türkiye" süreci turizmde şenliğe dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı terörden arındırılan bölgelerde Anadolu Şenliği etkinlikleri başlatıyor. "Bir Anadolu Şenliği" adı verilen etkinlik, Doğu ve Güneydoğu olmak üzere 5 ilde düzenlenecek. 22 Ağustos- 4 Eylül arasında Hakkari'de başlayacak olan etkinlikler, 5-11 Eylül Tunceli, 12-18 Eylül Şırnak, 19-25 Eylül Bingöl ve 22-28 Eylül tarihleri arasında ise Bitlis'te gerçekleştirilecek. Yerel ve geleneksel değerlerin ön plana çıkarılacağı şenlikte, konserler, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken bölge turizmi de canlandırılacak.

YENİ ROTALAR OLUŞTURULACAK

2025 yılı ilk yarı turizm verilerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliğini de duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 5 ilde "Bir Anadolu Şenliği" düzenleyeceklerini belirten Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, tüm imkânlarını seferber ederek bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkaracaklarını kaydetti.

Ersoy, "Adını, asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı bu topraklardan aldığımız ilhamla 'Bir Anadolu Şenliği' koyduk. Şenliğimiz Hakkari'de başlayacak, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te devam edecek. Yeni dönemle birlikte yapacağımız yatırımların, hayata geçireceğimiz hizmetlerin neticesinde yeni destinasyon ve rotaların, sağlıktan doğaya, arkeolojiden gastronomiye dört mevsim turizm hareketliliğinin tanıtımını yapacağız" diye konuştu. Bakan Ersoy, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak, bu doğrultuda il il, bölge bölge Anadolu topraklarının eşsiz potansiyelini topyekun turizme ve kültüre, dolayısıyla insanımızın sosyal ve ekonomik hayatına kanalize etmek temel hedefimiz oldu" dedi.