Tersanelere soruşturma

Rekabet Kurulu, tersaneleri mercek altına aldı. Sektörde faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açtı. Yapılan incelemeler sonucunda sektördeki şirketlerin iş gücü pazarında birbirleriyle rekabete duyarlı bilgiler paylaştıkları ve birtakım anlaşmalar yaptığı tespit edildi. Anlaşmaların, tersanecilik sektöründeki çalışanların ücretlerinin belirlenmesine ve başka teşebbüslere geçiş yapmasının engellenmesine yönelik olduğu ortaya çıktı.

SEKTÖRÜN DERNEĞİ DE VAR...

Ücret tespiti anlaşmalarının, Türkiye'de tersanecilik alanında faaliyet gösteren 81 teşebbüsün üyesi olduğu dernek niteliğindeki GİSBİR bünyesinde yapılan toplantılarla ve teşebbüsler arasındaki rekabete duyarlı bilgi değişimleriyle gerçekleştirildiği de öğrenildi. Küresel danışmanlık şirketi Korn Ferry'nin tersanecilik sektörü için ücret ve yan haklar konularında ayrıntılı raporlar hazırladığı, bu raporların da tersane işletmecileri arasındaki ücret rekabetinin zayıflamasına, koordinasyonun kolaylaşmasına ve rekabetin zarar görmesine yol açabilecek nitelikte olduğu belirlendi.

ARALARINDA ANLAŞMIŞLAR!

Şirketlerin çeşitli tarihlerde GİSBİR çatısı altında bir araya gelip centilmenlik anlaşmasının şartlarını ve kapsamını belirlediği tespiti de yapıldı. Yapılan ön incelemelerde, centilmenlik anlaşmasının şartlarının ve kapsamının teşebbüslerin ortak iradesi ile belirlendiği anlaşıldı.

HASSAS NİTELİKLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Rekabet Kurulu, dün konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor."