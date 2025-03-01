Tescilli ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde

Gıda üretiminde ata tohumlarının kullanılması için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonunda, hatta birkaç ay içinde 49'a çıkmış olacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, 100'ün üzerinde ülkeye üretilen tohumların ihraç edildiğini söyledi.

ANADOLU'DAN TOPLANDI

Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi kapsamında bakanlık personelleri Anadolu'yu gezerek yerel tohum toplama çalışmalarına başladı. Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1.000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak." Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Amacımız peyderpey Anadolu'nun kadim topraklarında tarımsal üretim için son derece önemli tohumlarımızı Türk çiftçisinin ve merak eden bunu irili ufaklı yerlerde üretimde kullanacak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik. Birkaç ay önce söz verdiğimiz şekilde Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ata tohumlarımızı, yerel tohumlarımızı satışa sunacağımızı söylemiştik, bu sözümüz üzerine bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık."