TESK Başkanı’ndan yılbaşı sofraları için sahte ürün uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı alışverişi yapacaklara uyarılarda bulundu.

Yılbaşında bilinçli alışveriş yapmanın önemine dikkati çeken Palandöken, sahte ve fason üretimin bu dönemde artması nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olmasını tavsiye etti.

Ruhsatlı ve oda kaydı bulunan esnaftan alışveriş yapılmasının önemine işaret eden Palandöken, "Yoksa korsan ürünlerin sofranıza girmesine neden olabilirsiniz. O gece sofranıza koyduğunuz bu ürünlerin içeriğini bilmediğiniz takdirde, sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bunun için 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz ve içeriğinden emin olunmayan hiçbir ürünü evinize sokmayınız." ifadelerine yer verdi.