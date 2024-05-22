Teşvik sistemi getirilmeli

İzmir Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nin son bölümündeki 'Sürdürülebilir Dönüşüm' konu başlıklı panelin moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu yaptı. Panelde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, "Sahada şunlara şahit oluyoruz; önceden evim 140 metrekareydi, şimdi siz bize 119 metrekare yapıyorsunuz. Önceden biz kombi kullanıyorduk, şimdi siz bize merkezi ısıtma yapıyorsunuz diyenler. Acaba biz bunları mı önceliklendirmeliyiz, yoksa evlerimizin depreme dayanıklı olmasını mı istiyoruz? İhtiyaçları doğru belirlemek lazım" dedi.Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaman, "Özellikle inşaat sektörü çok önemli sorunlarla mücadele ediyor. Bunların başında fahiş malzeme fiyatları, arsa fiyatlarında yaşanan sorunlar başlıca olmak üzere birçok sorunumuz var. Bunların içinde bürokratik sorunlarımız da var. Sektörün yüzde 90'ı maalesef iş yapamayacak hale geldi" dedi. Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman İnce ise, şunları anlattı: "Dönüşümü sürekli hale getirmek istiyorsak kentsel dönüşüm yapan sektör temsilcileri için yeni bir teşvik sistemi getirmemiz lazım. Yeni bir vergi, finans sistemi getirmemiz lazım. Bu süreci hızlandıracak, maliyetlerin aşağı düşmesini sağlayacaktır."