Tezgahlar o balıkla dolup taşıyor... Tanesi 100 TL

HAMSİ İÇİN BEKLENTİ DÜŞÜK

Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon palamudun daha fazla, hamsinin ise daha az olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hamsinin şu anda Marmara tarafından geldiğini aktaran Avcı, "Hamsi palamut gibi olmaz, az olur. Şu anda hamsi geliyor ama Marmara tarafından geliyor. Bizim yerli hamsi daha çıkmadı. Palamut olduğu zaman hamsi biraz daha az oluyor." dedi.

İşte balık fiyatları

Palamut: 100-125 TL/adet

İstavrit: 100 TL/kg

Somon: 200 TL/kg

Çipura: 500 TL/kg

Levrek: 600 TL/kg

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