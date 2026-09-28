Tezgahlar o balıkla dolup taşıyor... Tanesi 100 TL

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında palamut satışları başladı. Palamutun tanesi 100 ile 125 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, istavritin kilogramı 100, somonun 200, çipuranın 500, levreğin ise 600 liradan alıcı buluyor.
PALAMUDA İLGİ ARTTI
Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların bu sezon daha çok palamuda ilgi gösterdiğini söyledi.
Tezgahlardaki palamutların taze olduğunu belirten Çoğalmış, sıcak havanın balıkların görünümünü etkileyebildiğini ifade etti.
Çoğalmış, piyasadaki balıkçıların şu anda taze balık sattığına dikkati çekerek, "Havalar sıcak gittiği için balıklar ezik gibi görünÜyor ama ezik değil. Havaların sıcaklığından dolayı biraz gevşek oluyor. Vatandaş bayat balık aldığını sanıyor ama öyle değil. Şu an piyasa herkes taze balık satıyor." diye konuştu.
HAMSİ İÇİN BEKLENTİ DÜŞÜK
Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon palamudun daha fazla, hamsinin ise daha az olmasını beklediklerini dile getirdi.
Hamsinin şu anda Marmara tarafından geldiğini aktaran Avcı, "Hamsi palamut gibi olmaz, az olur. Şu anda hamsi geliyor ama Marmara tarafından geliyor. Bizim yerli hamsi daha çıkmadı. Palamut olduğu zaman hamsi biraz daha az oluyor." dedi.
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