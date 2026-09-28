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Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:52 Son Güncelleme: 28.09.2026 12:56

Tezgahlar o balıkla dolup taşıyor... Tanesi 100 TL

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 100 ile 125 lira arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar, bu sezon vatandaşların palamuda ilgisinin yüksek olduğunu belirtirken hamsinin ise daha az olmasını bekliyor.

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AA Ekonomi
Tezgahlar o balıkla dolup taşıyor... Tanesi 100 TL
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında palamut satışları başladı. Palamutun tanesi 100 ile 125 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, istavritin kilogramı 100, somonun 200, çipuranın 500, levreğin ise 600 liradan alıcı buluyor.

PALAMUDA İLGİ ARTTI

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların bu sezon daha çok palamuda ilgi gösterdiğini söyledi.

Tezgahlardaki palamutların taze olduğunu belirten Çoğalmış, sıcak havanın balıkların görünümünü etkileyebildiğini ifade etti.

Çoğalmış, piyasadaki balıkçıların şu anda taze balık sattığına dikkati çekerek, "Havalar sıcak gittiği için balıklar ezik gibi görünÜyor ama ezik değil. Havaların sıcaklığından dolayı biraz gevşek oluyor. Vatandaş bayat balık aldığını sanıyor ama öyle değil. Şu an piyasa herkes taze balık satıyor." diye konuştu.

HAMSİ İÇİN BEKLENTİ DÜŞÜK

Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon palamudun daha fazla, hamsinin ise daha az olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hamsinin şu anda Marmara tarafından geldiğini aktaran Avcı, "Hamsi palamut gibi olmaz, az olur. Şu anda hamsi geliyor ama Marmara tarafından geliyor. Bizim yerli hamsi daha çıkmadı. Palamut olduğu zaman hamsi biraz daha az oluyor." dedi.

İşte balık fiyatları

  • Palamut: 100-125 TL/adet
  • İstavrit: 100 TL/kg
  • Somon: 200 TL/kg
  • Çipura: 500 TL/kg
  • Levrek: 600 TL/kg
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TRABZON

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