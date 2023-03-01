THY, 2022’yi 2.7 milyar dolar net kar ile tamamladı

Türk Hava Yolları, dünyayı etkileyen ekonomik kriz ve koronavirüs sürecine rağmen büyümeye ve imajını güçlendirmeye devam ediyor. THY tarafından 2022 yılının 2.7 milyar dolar net kar ile kapatıldığı bildirildi.

ÜST ÜSTE ALTINCI ÇEYREKTE KAR KAYDEDİLDİ

THY açıklaması şu şekilde; Global havacılık sektörü Covid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı. Ortaklığımız 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu.