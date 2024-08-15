THY üst üste 9. kez Avrupa’nın en iyisi seçildi

Türk Hava Yolları (THY) üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçildi. THY, X hesabı üzerinden, "91 yıldır kanatlarımızı gökyüzünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz! Bizi üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçtiğiniz için teşekkür ediyor, sizi 1933'ten bugüne kadar uzanan yolculuğumuza davet ediyoruz" diyerek duyurdu.