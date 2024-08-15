Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY üst üste 9. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi
Giriş Tarihi: 15.8.2024 11:22 Son Güncelleme: 15.8.2024 11:30

THY üst üste 9. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi

Türk Hava Yolları (THY) üst üste 9. kez “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” seçildi. THY, X hesabı üzerinden, "91 yıldır kanatlarımızı gökyüzünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek yaptığı videolu paylaşımda bunun için teşekkür etti.

THY üst üste 9. kez Avrupa’nın en iyisi seçildi

Türk Hava Yolları (THY) üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçildi. THY, X hesabı üzerinden, "91 yıldır kanatlarımızı gökyüzünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz! Bizi üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçtiğiniz için teşekkür ediyor, sizi 1933'ten bugüne kadar uzanan yolculuğumuza davet ediyoruz" diyerek duyurdu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY üst üste 9. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA