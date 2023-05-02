THY, airBaltic ile anlaşma imzaladı

DÜNYA çapında 343 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında, her iki hava yolu da yolcularına İstanbul-Riga arasındaki direkt uçuşlarda sağladığı ilave frekans ile daha fazla seyahat seçeneği sunulmasını amaçlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye'den Riga'ya seyahati teşvik ederken Letonya'dan da daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi. airBaltic Başkanı ve CEO'si Martin Gauss ise THY ile ortak uçuş anlaşması yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.