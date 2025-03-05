THY Avrupa’da birinci oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) verilerini aktararak, Türkiye'nin büyüdüğünü söyledi.

Ekşi, "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.

IATA'nın verilerine göre, 2024'te THY yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile "network hava yolları" arasında dünyada üçüncü, Avrupa'da da ise birinci sırada yer aldı.

THY'nin iştiraki Turkish Cargo da yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi.