THY Avrupa’da liderliğe yükseldi

TÜRK Hava Yolları (THY) uluslararası yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında büyük bir başarıya imza attı. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada üçüncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ıncı sırada iken şu anda üçüncülüğe yükseldi. THY uluslararası yolcu kapasitesi pazar payında yüzde 3.4 ile dünyada üçüncü olurken, Avrupa'da ilk sırada yer aldı. THY'nin yolcu kapasitesindeki pazar payı 2012'de yüzde 1.9, 2017'de yüzde 2.4, 2023'te yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyordu. 2024 yılsonu verilerine göre Turkish Kargo yüzde 5.7 pazar payı ile kargo taşımacılığında dünyada üçüncü sırada yer aldı. THY'nin dünya kargo taşımacılığındaki pazar payı 2012'de yüzde 1.3, 2017'de yüzde 2.5, 2019'da yüzde 3.7, 2023'te yüzde 5.2 seviyesinde bulunuyordu.