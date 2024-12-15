THY Bingazi seferlerini başlattı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Ocak'tan itibaren Bingazi seferlerinin başladığını duyurdu. Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, "Halen Libya-Trablus seferlerimiz devam ediyor. Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025'ten itibaren haftada 3 sefer ile başladık' ifadelerini kullandı. Öte yandan THY'nin Trablus seferleri devam ederken diğer yandan yeni destinasyon olarak belirlenen Bingazi'ye uçuşlar ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleşecek.