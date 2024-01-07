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Giriş Tarihi: 8.1.2024

THY, Boeing 737 MAX9 uçakları yere indirdi

THY, Boeing 737 MAX9 uçakları yere indirdi
TÜRK Hava Yolları (THY), filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indirme kararı aldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır" dedi.
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THY, Boeing 737 MAX9 uçakları yere indirdi
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