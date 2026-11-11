THY, Çin’de Çengdu seferlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) Çin'deki 4'ncü uçuş noktası olan Çengdu seferi bugün yapılan ilk uçuşla başladı.

HAFTADA 3 SEFER

Havayolu şirketi İstanbul–Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar; Çengdu–İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek. Yeni hat, Çengdu'yu Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'nın küresel ağına doğrudan bağlayacak. Çengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na düzenlecek seferler Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklarla icra edilecek. Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul–Çengdu ve Çengdu–İstanbul hatlarında gidiş-dönüş 540 USD'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GASTRONOMİ ŞEHRİ OLARAK ANILIYOR

Çin'de Sichuan eyaletinin başkenti olan ve 21 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olan Çengdu, elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapmasıyla önemli bir ticaret, lojistik ve finans merkezi konumunda bulunuyor. UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" ünvanına layık görülen kent, dünyaca ünlü Sichuan mutfağının yanı sıra dev pandaların doğal yaşam alanı olan Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile de her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör