THY depremzedeler için Berlin’den tonlarca yardım malzemesi taşıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Alman hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyaları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu tarafından koordine ediliyor.
EŞYALAR GÖNÜLLÜLERCE KONTROL EDİLEREK SINIFLANDIRILIYOR
Tasnif edilen bağışlar, Berlin-Brandenburg Havalimanı yakınında bulunan Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (ILA) alanında toplanıyor. Yardımseverlerin getirdiği jeneratör, ısıtıcı, battaniye, mont ve ayakkabı gibi eşya buralarda gönüllülerce kontrol edilerek sınıflandırılıyor.
Yardım malzemeleri, THY'nın geniş kapasiteli yolcu uçaklarının kargo bölümüyle aynı gün Türkiye'ye ulaştırılıyor.