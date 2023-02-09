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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:24 Son Güncelleme: 9.2.2023 16:35

THY depremzedeler için Berlin'den tonlarca yardım malzemesi taşıyor

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için toplanan malzemeler, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan günlük uçuşlarla Türkiye'ye ulaştırılıyor.

AA
THY depremzedeler için Berlin’den tonlarca yardım malzemesi taşıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Alman hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyaları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu tarafından koordine ediliyor.

EŞYALAR GÖNÜLLÜLERCE KONTROL EDİLEREK SINIFLANDIRILIYOR

Tasnif edilen bağışlar, Berlin-Brandenburg Havalimanı yakınında bulunan Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (ILA) alanında toplanıyor. Yardımseverlerin getirdiği jeneratör, ısıtıcı, battaniye, mont ve ayakkabı gibi eşya buralarda gönüllülerce kontrol edilerek sınıflandırılıyor.

Yardım malzemeleri, THY'nın geniş kapasiteli yolcu uçaklarının kargo bölümüyle aynı gün Türkiye'ye ulaştırılıyor.

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THY depremzedeler için Berlin'den tonlarca yardım malzemesi taşıyor
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