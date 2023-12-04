THY ile Riyadh Air arasında işbirliği anlaşması imzalandı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve Riyadh Air arasında Türkiye ve Suudi Arabistan iç hatları ile İstanbul ve Riyad ötesi noktalara seyahat eden yolculara avantajlar sunma, aynı zamanda derin işbirliklerini temellendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı, ICAN 2023 (ICAO Air Services Negotiation Event) etkinlikleri kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

Anlaşma, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Riyadh Air'in faaliyetlerine başlamasının akabinde uygulanacak.

THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ve Riyadh Air Üst Yöneticisi (CEO) Tony Douglas'ın imzalarıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptıyla her iki hava yolunun sadakat programı üyeleri, şirketlerin uçuşlarından da mil kazanabilecek.

İki hava yolu şirketi, ticari işbirliklerinin yanı sıra kargo, eğitim, teknik ve dijital gibi alanlarda da muhtemel işbirlikleri üzerine çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukcu, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olarak Riyadh Air ile imzalanan bu anlaşmadan mutluluk duygunu belirtti.

Yolcuların her iki şirketin imkanlarından faydalanabileceğini kaydeden Konukçu, "Interline ve codeshare gibi fırsatların değerlendirilmesiyle yakın gelecekte yolcularımız iki hava yolunun da networkünden faydalanabilecek. Riyadh Air'in 2025 yılı ortasında faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak işbirlikleri sayesinde misafirlerimize geniş bağlantı seçenekleri sunularak seyahat deneyimlerine olumlu katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.