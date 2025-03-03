THY Kamboçya seferi başlama tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e 10 Aralık'ta sefer başlatacak. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yıl sonunda başlayacak seferlerle Kamboçya, Güneydoğu Asya'da sefer yapılan 7. ülke, Punom Pen ise bölgede uçulan 11. şehir olacak.

Hava yolu şirketi, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen seferlerle Uzak Doğu'daki uçuş ağında 20 şehir ve 21 havalimanına ulaşacak.

Uçuşlar, 10 Aralık'tan itibaren İstanbul'dan Punom Pen'e çarşamba, cuma ve pazar, Punom Pen'den İstanbul'a pazartesi, perşembe ve cumartesi olarak haftada 3 frekans icra edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Asya'daki uçuş ağlarını sürekli genişlettiklerini belirtti.

Bölgedeki stratejik noktalarla bağlantıları artırdıklarını kaydeden Bolat, "Punom Pen uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak. Kamboçya'ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.