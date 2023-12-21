THY Kıbrıs’ta hedef büyüttü

Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı olan ve 5 ay önce yeni terminal binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ercan Havalimanı'nda THY'nin geniş gövdeli uçak sayısı ve seferleri artırmasıyla birlikte yolcu sayısı da arttı. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen havalimanının 2 bin 800 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye, genişliği ise 45 metre ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait olacak şekilde yapıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) sefer sayılarını ve geniş gövdeli uçak sayısını artırmasıyla birlikte yolcu sayısı da yüzde 16 oranında artış gösterdi.Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, günde 40 uçağın iniş yaptığını belirterek, "Burası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan bir havalimanı. Kendilerinin desteği ve hummalı çalışmalarla 20 Temmuz'da terminalimizin açılışını yaptık. THY'nin geniş gövdeli körüklü uçak sayısını artırması ve avantajlı fiyat uygulaması ile birlikte yolcu sayımız da arttı. Yıllık 800 bin yolcu kapasitesi 10 milyona çıkarıldı" diye konuştu.KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, "Yeni terminal, uzatılan pist, geniş gövdeli uçak, ilave seferler ve bilet fiyatlarının uygunluğu turizme olumlu yansıdı. THY, bu yatırımı destekleyerek lokomotif oldu" dedi.