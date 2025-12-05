THY, South African Airways ile ortak uçuş anlaşmasına imza attı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cenevre'de düzenlenen törende anlaşma metni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile South African Airways Üst Yöneticisi John Lamola tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak misafirlerine daha kapsamlı seyahat olanaklarından yararlanma imkanı sunduklarını belirterek, işbirliğinin yalnızca ticari alanda kalmayıp ülkeler arasındaki köklü kültür turizm ilişkilerine de önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade etti.

South African Airways Üst Yöneticisi Lamola da anlaşmayı yolcuları için güvenilir ve rekabetçi hava ulaşımını genişletme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Lamola, "Türk Hava Yolları, saygın bir küresel havayolu şirketidir. Bu işbirliği Afrika ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu işbirliği, turizmi, ticareti ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak kod paylaşımı anlaşmasıyla iki şirket arasındaki ticari işbirliğinin derinleştirilmesi ve her iki taşıyıcının konuklarına daha fazla seyahat alternatifi sunulması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında, South African Airways'in Johannesburg-Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls ve Mauritius hatlarında, THY'nin ise İstanbul-Johannesburg, Cape Town, Durban, Frankfurt, Paris ve Londra parkurlarında karşılıklı kod paylaşımı yapılabilecek.