THY ve İGA Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır zirvede yer alan İGA İstanbul Havalimanı mart ayının üçüncü haftasında günlük bin 274 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan 15- 21 Mart 2023 dönemi hava trafik istatistiklerine göre; İGA İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 274 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA'yı bin 204 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ve bin 153 uçuşla Paris Charles De Gulle Havalimanı takip etti.

THY BAYRAK TAŞIYICILAR ARASINDA LİDER

Aynı dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları günlük ortalama bin 313 uçuş ile 2. sırada yer alırken uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında liderliğini korudu.

SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN ÜSTÜNE ÇIKILDI

Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 368 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer alırken salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı performansının yüzde 6 oranında üstüne çıktı.