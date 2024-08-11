THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Haftalık 161 uçuşla Çukurova’yı dünyaya bağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk ticari uçuş bugün gerçekleşti. Sosyal medya hesabından Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları'nın haftada 71, AJet 49 ve SunExpress 41 sefer olmak üzere toplam 161 uçuşla Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm Çukurova'yı İstanbul ve Ankara üzerinden dünyaya bağlıyoruz. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi hedefimize doğru, Adana'dan uçtuğumuz 10 dış hat noktası da hızlı artacak. Bu geniş ve modern havalimanını ülkemize kazandıran T.C Ulaştırma ve Alt yapı bakanlığımız başta olmak üzere emeğe geçen herkese takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize ve Çukurova'ya hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.