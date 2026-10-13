THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker: THY ve AJet Avrupa’ya 8 milyon turist taşıdı

AVRUPA EKONOMİSİNE 10 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Şeker, küresel ticaret ve ekonomik istikrarın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Dünya genelinde yaşanan krizlere rağmen Türkiye ile AB ilişkilerinde hayata geçirilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyel bulunuyor." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki bağların sadece coğrafyayla sınırlı olmadığını, derin ticari ortaklıklara ve yoğun turizm akışına dayandığını ifade eden Şeker, AB'nin Türkiye'nin ve aynı zamanda THY'nin en önemli ekonomik ortağı olduğunu vurguladı.

Şeker, THY'nin ilk uluslararası uçuşunu 1947 yılında Atina'ya gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bugün Avrupa'da 126 destinasyona ulaştıklarını bildirdi.

THY ve Alman Lufthansa Grubu'nun ortak kuruluşu olan SunExpress'in 37 yıldır süren başarılı ortaklığına dikkati çeken Şeker, bunun Avrupa ile Türkiye arasındaki en uzun soluklu işbirliklerinden biri olduğunu ifade etti.