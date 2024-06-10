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Giriş Tarihi: 10.6.2024 20:18

THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu

THY Yönetim Kurulunun, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdiği bildirildi.

AA
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar vermiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Aynı zamanda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi Başkan Vekili olarak; Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı'nın ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."

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THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
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